Super seyant, voici le clavier casquette japonais !

Une casquette/clavier : vous en rêviez ? Le Japon l'a fait !

Super Seyant !

moins flamboyant

C'est en voulant trouver une solution à ce problème séculaire (non !) que certains employés de Google Japon ont eu une idée brillante :. S'il y a évidemment un aspect humoristique, le prototype est bien réel. Il ne sera pas possible de l'acheter directement auprès de Google, mais les plans du matériel et le logiciel adéquat sont disponibles sur GitHub afin de créer vous-même votre exemplaire.Le concept se tient techniquement, avec un capteur gyroscopique et la possibilité de(avec une course de 20mm, soyons précis). Même le son ce l'activation a été soigné, ce qui parlera aux fans hardcore des claviers mécaniques (non plus)., et d'imaginer une infinité d'usages, selon la vidéo. Pas certain que la productivité soit au rendez-vous, mais vous pourrez sans aucun doute briller lors d'un concours d'élégance.