Les Beatles, une source d’inspiration pour Steve Jobs !

Steve Jobs voulait que les designers du Macintosh s’inspirent des Beatles

D'une manière étrange, c'était pour moi une expérience incroyable sur le design au niveau pratique

Ce que je veux, c'est quelque chose comme les Beatles. Mais les Beatles à leurs débuts.

d'avoir leur vivacité, l'énergie et l'âme

quand je parle aux gens d'Apple et les interroge sur la façon dont ils pensent au design, ce message est toujours là. Et vous ne pouvez pas tout à fait l'exprimer, mais le souci des détails et la création de cette expérience et de ce facteur "waouh" font encore cet effet.

Pour rappel,. C’est d'ailleurs lui qui a imaginé le fameux cycliste pour illustrer la pensée de Steve Jobs. Ce dernier voyait dans le Macintosh: un outil intuitif, dont on apprend une seule fois à se servir et qui permet ensuite d’amplifier et prolonger les capacités de son utilisateur.Lorsqu'on lui a demandé quel était son design préféré, il a répondu qu'il était le plus fier de son premier enfant -le- puis de son petit dernier (ndlr : son dernier design est le logo de).A l'époque, l'équipe dédiée au Mac se composait d'une centaine de personnes, dont sept personnes à la conception (y compris Mok)., raconte-t-il.Il précise que le. Ce dernier aurait dit pour motiver ses troupes :A savoirDes années plus tard, Clement Mok dit encore