Meta affiche 34 milliards de chiffre d'affaires (grâce à l'IA)

Des milliards de dollars pour Meta

Threads, IA, ARVR ?

Nous en sommes à trois mois et je suis très satisfait de la trajectoire

bientôt débarquer en Europe

un ensemble différent de systèmes d’IA de recommandation sophistiqués qui alimentent nos flux, nos bobines, nos publicités et nos systèmes d’intégrité. Et cette technologie est actuellement moins médiatisée que l’IA générative, mais elle s’améliore également très rapidement

Son chiffre d'affaires pour le trimestre s'est clôturé le 30 septembre à(+23%), plus d'un demi milliard de plus que ce qui était attendu d'après les données de LSEG. Dans la foulée, le groupe a vuPar voie de conséquence, l'action prenait plus de 3% dans les échanges d'après-bourse à Wall Street, ce qui montre son excellente reprise (le titre a pris 150% depuis le début de l'année). Après, c'est enfin une grosse bouffée d'oxygène pour le groupe et ses investisseurs.Du côpté obscur des chiffres, la division Reality Labs a perdu 3,7 milliards de dollars, contre 3,67 milliards, avec davantage de pertes à venir. Mais 2023 devrait une année charnière avec. ce dernier est d'ailleurs présenté comme le premier appareil de réalité mixte grand public -par opposition au Vision Pro qui semble cibler un public assez restreint et plus aisé. Meta a aussi annoncé ses nouvelles lunettes conçues avec Ray-Ban bénéficiant de Meta AI.C'est surtout le dernier né de la famille qui interroge. En effet,(ce que Twitter / X n'a jamais atteint)., a-t-il précisé par rapport à la croissance du petit dernier.Lancée en juillet dernier, l'app aurait atteint un peu moins de, et ce, hors Europe puisqu'elle en est exclue pour cause de non respect du DSA. Ce chiffre est très encourageant car il s'agit deet pas seulement des comptes existants. Concernant l'arrivée sur le Vieux Continent, Adam Mosseri -le directeur d'Instagram- espère, sans plus de précision.: le groupe utilise. Apparemment, cela aurait permis d'augmenter le temps passer sur Facebook de 7 % (ce qui devrait plaire aux annonceurs).