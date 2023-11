Black Friday FlexiSpot : des réductions exceptionnelles sur les bureaux assis-debout. Jusqu'à -40% !

Les produits avec des promotions spécifiques

Les bureaux assis-debout

Le bureau E7 : bureau sur lequel vous pouvez choisir la taille de votre plateau (jusqu'à 200 x 80 cm) et sa forme. Ce dernier est équipé de deux moteurs. Voir le test

comme le précédent, vous choisissez votre plateau (jusqu'à 240 x 90 cm). Plus résistant, il est équipé de quatre moteurs Le bureau Q8 : équipé d'un modèle de plateau unique (140 x 70 cm), il est plus simple à monter. Ce bureau dispose d'atouts comme un tiroir central, des ports USB, des commandes tactiles et des outils de gestion des câbles. Voir le test.

Les chaises de bureau ergonomiques

La BS3 Pro : cette nouvelle chaise permet de bénéficier d'une chaise ergonomique à petit prix en intègrant tous les réglages de bases que l'on peut attendre d'une chaise ergonomique

Opérations spéciales

Recevez votre commande gratuitement

Heure de l'événement : Du 24 au 27 novembre à 0h00 CET



Pour participer : Au total, 60 commandes payées avec succès (les 30 premières après 0h00 CET le 24 novembre, les 5 premières après 0h00 CET les 25 et 26 novembre respectivement, les 10 premières après 0h00 CET le 27 novembre et les 10 premiers membres après 21h00 CET le 27 novembre) seront gratuites. Cela dépend de l'heure de l'e-mail de confirmation de la commande.



Annonce des commandes gratuites : Les clients ayant gagné des commandes gratuites seront informés par e-mail dans les 24 heures suivant la fin des commandes gratuites de la journée.



Pour en savoir plus : FlexiSpot Black Friday 2023

Vente flash à 1€

Heure de l'événement : du 24 au 27 novembre à 10h00 CET



Principe : le produit à 1€ change tous les jours ; uniquement 5 pièces par jour, disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi.



Pour en savoir plus : FlexiSpot Black Friday 2023

Code promo FlexiSpot

MAC4EVER12

Nos tests des produits FlexiSpot

Test du bureau assis-debout FlexiSpot E7

Test du bureau assis-debout FlexiSpot Q8 et de la chaise ergonomique BS11 Pro

