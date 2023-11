La vie d'Elon Musk va être adaptée en film ! (bientôt sur Apple TV+ ?)

Darren Aronofsky s'attaque à Elon

En effet le réalisateur Darren Aronofsky (et) va s'occuper du. Précisons que ce film sera. Cette dernière parue en septembre dernier est disponible en France aux éditions Fayard Elle dépeint une personnalité fantasque mais complexe, obsédée par la conquête de l'espace et l'innovation, comme Tesla ou son projet Neuralink , qui permettrait de relier le cerveau humain à une machine. Elle ne fait pas l'impasse sur les méthodes de gestion assez brutes de décoffrage (comme l'a montré sa passation de pouvoir depuis le rachat de Twitter ).La décision a été confirmée par le réalisateur lui-même à l'AFP. Après une rude bataille, c'est le studio A24, qui a remporté les droits d'adaptation du livre. Pour rappel, ce studio est également à l'origine du très oscariséet a proposé plusieurs de ses contenus sur Apple TV+.Rappelons qu'à son époque, le(par le même biographe) avait mis un peu de temps à venir sur les écrans. La biographie sortie en 2011 avait donné naissance à un film de Danny Boyle, porté par Michael Fassbender et diffusé dès le 16 novembre 2015 au cinema.