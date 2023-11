Quels sont les mots de passe les plus utilisés de 2023 ? (ça vaut le détour !)

Les habitudes de 35 pays passés au crible !

des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d’incidents de cybersécurité [qui ont d'ailleurs] évalué une base de données de 4,3 To extraite de diverses sources accessibles au public, y compris sur le dark web.

Et les gagnants sont...

123456

admin

password

111111

azerty

loulou

chouchou

soleil

cheval

bonjour

marseille

barcelona

A la rédaction de Mac4Ever, nous avons testé beaucoup d'antivirus Mac et nous en recommandons bien évidemment certains plus que d'autres. Aussi nous vous conseillons d'aller jeter un petit coup d'oeil averti sur notre sélection des meilleurs antivirus sur Mac, mais le choix d'un antivirus dépendra bien évidemment des besoins spécifiques, des préférences et du budget de chaque personne.

Pour célébrer le 5ème anniversaire de cette étude, sont également proposées les variations pour les différents services en ligne.Pour aboutir à cette liste non exhaustive, les équipes de NordPass ont travaillé avecAu détours de ces tableaux,(elle indique les temps de craquages dans les tableaux). Elle rappelle la nécessité de choisir des formules alphanumériques avec des majuscules et des minuscules, mais aussi des signes de ponctuations ou particuliers. Notons tout de même que de nombreux sites imposent des choix robustes pour éviter d'éventuels piratages.(et sa déclinaison avec une majuscule), les puristes avec...Mais on innove un peu avec(7e) accompagné forcément de(14e). Avec quelques spécificités commeou. On note la présence de, mais apparemment les utilisateurs indiquent souvent des emplacements géographiques qui varient en fonction des pays (par exempleen Espagne).