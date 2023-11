Proton propose de vérifier l’identité des destinataires de vos emails

Proton mail souhaite sécuriser toujours plus les envois de mail

Proton Mail Key Transparency

placer les clés publiques des utilisateurs sur une blockchain créerait un enregistrement garantissant que ces clés leur appartiennent réellement et puissent être consultées chaque fois que d'autres utilisateurs envoient des e-mails

En effet, la société prépare la fonction. Cette dernière se rajoutera au chiffrement de bout en bout en assurant qu’un mail a été envoyé à la bonne personne. Selon Proton, le seul chiffrement de bout en bout n’est pas un système suffisamment sécurisé à 100%.Il existerait une. Il serait en effet possible de récupérer l’e-mail d’un contact / usurper son identité, amenant un utilisateur à répondre à la mauvaise personne. C’est là queva entrer en jeu, permettant de vérifier que l’adresse utilisée appartient réellement à la bonne personne.Cette fonction utilise en fait la technologie blockchain -comme la cryptomonnaie. Elle présente la particularité d’être, et, est donc. Proton s'est donc rendu compte queAinsi, c’est. Et les envois de mails se feront en toute transparence pour les utilisateurs.