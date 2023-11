Barbra Streisand fait zozoter Siri et bégayer Tim Cook

Allo, Tim ? C'est Barbra

My Name is Barbra

Pochette de l'album

bɑrbrə straɪsænd

Streizand

Streissand

Donc qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai appelé le patron d’Apple, Tim Cook, et il a gentiment accepté de changer la prononciation de mon nom .

La chanteuse/actrice/réalisatrice/productrice et légende américaine(qui est aussi le nom d'un album sorti en 1965 , qui pour la petite histoire a atteint le seconde place des charts US et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaire, un score très important pour cette époque)En effet, agacée que Siri prononce son nomet non, alors qu'elle avait passé son temps à corriger son entourage sur la prononciation exacte de son patronyme,S'il semble que la version US de Siri prononce en effet le nom de la Diva comme le désire cette dernière depuis son intervention auprès de Tim,]. En attendant, si Siri écorche votre patronyme, vous savez ce qu'il vous reste à faire.