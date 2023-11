Que peut bien faire Apple avec 30 milliards en R&D ? (un ChatGPT ? un nouveau Siri ?)

A quand de l’IA dans Siri ?

Si vous regardez en arrière, nous avons déjà utilisé l'IA et l'apprentissage automatique …/…, il s'agit d'une technologie fondamentale qui fait partie intégrante de chaque produit que nous expédions.



Lorsque nous avons publié iOS 17, il comprenait des fonctionnalités telles que Voix Personnelle et Messagerie en direct. L'IA est au cœur de ces dernières. Vous pouvez aller jusqu'aux fonctionnalités vitales de la montre et du téléphone, comme la détection des chutes, la détection des accidents et l'ECG. Celles-ci ne seraient pas possibles sans l'IA. Mais nous ne les étiquetons pas comme tels, parce que nous avons axé leur nom sur l'avantage qu'elles procurent au consommateur, mais la technologie fondamentale derrière cela est l'IA et l'apprentissage automatique.



En termes d'IA générative, nous travaillons évidemment sur des projets en cours. Mais je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet parce que ce n’est pas dans nos habitudes, mais vous pouvez parier que nous investissons sur le sujet. Nous investissons même pas mal. Et de manière responsable. Vous verrez des progrès de produits au fil du temps là où ces technologies sont nécessaires.

Il a en effet été. Sans grande surprise, Tim Cook ne se départ pas de sa discrétion légendaire, mais il a glissé quelques informations. Ains, on apprend qu'Appledans ce domaine et qu'il y aura bientôt des produits impliquant l'IA générative (lesquels ? Quand ? ce teasing....). Beaucoup espèrent d'ailleurs que ces travaux conduiront à. Il suggère également un déploiement progressif au fil du temps, même si Mark Gurman, évoquait des, y compris l'IA générative. Enfin dernièrement, il est aussi question de budgets à plusieurs milliards affectés en matière de recherche et de développement sur ce poste.Egalement questionné sur l'énorme budget Recherche et Développement (qui pèse), le CEO a été plutôt direct : celui-ci est principalement consacré à. Notons qu'il n'a jamais été question de VE ou de CarPlay durant cet évènement. Récemment, Mark Gurman rapportait que Cupertino dépenserait à peu près, uniquement pour ses efforts en matière d'IA.