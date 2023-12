Qu’est-ce que MIA, le nouvel outil des lycéens français ?

De l'intelligence artificielle pour tous les élèves !

Tous les élèves entrant au lycée seront désormais accompagnés, à la maison, d’un outil d'IA de remédiation ou d’approfondissement en français et en mathématiques

logiciel souverain, construit avec des chercheurs et des enseignants, propriété du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

les prochains mois

En quoi consiste l’application ?

modules interactifs adaptatifs

MIA Seconde

La France sera ainsi le premier pays au monde à généraliser à titre gratuit l’usage d’une intelligence artificielle à tous les élèves d’une classe d’âge pour accompagner leur progression scolaire. Elle sera utilisée en dehors des heures de cours et en complément de l’accompagnement en classe pour approfondir les notions fondamentales, en lien avec les évaluations nationales de 2de

Dans un mail transmis aux personnels concernés, le ministre annonce que, dès septembre 2024,et ce, afin de les aider dans deux matières fondamentales : le français et les mathématiques.Après les iPad distribués aux nouveaux collégiens depuis septembre 2022 (dans certaines régions), c’estLe mail mention un. Pour ce faire, il est question d’une première expérimentation dèsqui concerneraient environ 200 000 élèves de seconde en février 2024, avant une généralisation pour la rentrée de septembre 2024.Il s’agit d’un système, développé par l'entreprise EvidenceB, qui comportera des, ce qui a donné le sigle. Il devrait prendre la forme d'une application, mise à disposition de l'ensemble des 800 000 élèves de seconde.Le but de l’opération est de. Celui-ci prend la forme d'une série de questions en français et mathématiques, afin de définir son niveau à un instant T. Il peut également entrer les résultats lors de leur entrée en seconde.Ainsi, dans son communiqué, le ministère de l'Éducation Nationale indique que