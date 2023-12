Elargissement de l'aide financière au très haut débit !

Image Freepik

De l'internet THD pour tous !

généralisation de la fibre optique

Un budget de 20 millions d'euros

l’extension à l’ensemble des communes du territoire, pour tous les usagers ne disposant pas d’une connectivité THD filaire (au moins 30 Mbit/s) ; alors que dans les cahiers des charges 2019-2023 l’éligibilité est restreinte à la zone d’initiative publique et aux usagers ne bénéficiant pas de bon haut débit filaire, ce qui se traduit par un passage du nombre de locaux éligibles de 3 à 7 millions

effective au début de l'année prochaine

d'un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous

Depuis 2019,situés dans des zones rurales isolées / non raccordés à la fibre ont déjà bénéficié de cette aide financière gouvernementale qui peut aller de 300 jusqu’à 600€. Cette dernière peut être utilisée pour des coûts d’équipement, d’installation et de mise en service d’une solution sans fil, comme notamment les box 4G et 5G fixe, mais surtout(kit avec parabole).L’été dernier, l’Etat avait ouvert une consultation publique en vue de prolonger ce dispositif jusqu’en décembre 2025, avec quelques modifications toutefois., un impératif avec la fermeture du réseau historique en cuivre de l'opérateur Orange à l'horizon 2030. Rappelons que celui-ci est la seule source d'accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de foyers.Ainsi, on apprend queCette mesure au service de l'aménagement du territoire sera. Le ministre précise d'ailleurs qu'il s'agit. Au total,