Le Français Manga.io entend bien devenir le “Netflix” du manga

200 000 lecteurs et 230 séries !

Mangas.io - 100% manga, 0% pub Mangas.io Télécharger

Elle vient ainsi de finir un tour de table et d’obtenir unmené par, avec la participation de, et plusieurs business angels (dont Thibaut Bayart, Jonathan Bordereau, Antoine Prunis, et Christophe Thoral).Cette levée de fonds va lui permettre. Évidemment, ce budget lui servira à enrichir son catalogue qui comporte déjà quelque 230 séries (dont des partenariats avec Delcourt et Tonkam), mais aussi développer des outils pour les professionnels et se préparer à l’internationalisation de la plateforme.Lancée en 2020,. Avec son site et son application proposant une alternative légale au piratage massif, la firme entend bien devenir le Netflix du manga !Précisons que. Pour se faire une idée, il est possible de souscrire un essai gratuit de 7 jours ! Bref une petite idée cadeau pour les ados ?