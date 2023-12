Une mise à jour de sécurité pour iTunes sur Windows

iTunes pour Windows cohabite avec les bêtas d'Apple Music et Apple TV

Cette nouvelle version numérotée 12.13.1 ne semble pas apporter de nouvelles fonctionnalités mais. En effet, Cupertino indique dans les notes de version que cette mouture que cette mise à jour doit être appliquée aussi rapidement que possible afin de corriger des failles de sécurité.Rappelons que si iTunes n'est déjà plus qu'un lointain souvenir sur Mac,. Pour comprendre l'intérêt de cette mise jour, il faut rappeler que des versions Preview d' Apple Music et Apple TV et Appareils Apple Devices sont également proposées sur le Microsoft Store et en téléchargement sur le site officiel d'Apple depuis mars 2023 Il était toutefois recommandé de. Depuis la version 12.13, Apple a corrigé ce problème qui pouvait rapidement s'avérer agaçant.Pour rappel,, une fois que le programme sera sorti de sa phase de test en bêta. Apple Music pour Windows propose une interface plus moderne et réactive, le tout en consommant sensiblement moins de ressources qu'iTunes.