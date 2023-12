Après son hack, le Français Ledger s'engage à dédommager ses utilisateurs

Toutes les victimes seront remboursées

consacre autant de ressources internes et externes que possible pour aider les personnes concernées à récupérer leurs avoirs

par tous les moyens possibles, y compris par des gestes de bonne volonté, à faire en sorte que cela soit fait d’ici la fin février 2024. Nous sommes déjà en contact avec de nombreux utilisateurs concernés et travaillons activement avec eux sur les détails

Renforcer de la sécurité

à l’aveugle

Pour autant, la firme française veut rassurer ses clients., pour ce hack au sein d'une de ses fonctionnalités qui a eu lieu jeudi 14 décembre, où plus de 600 000 dollars ont été dérobés aux utilisateurs.Rapidement après l’incident, Pascal Gauthier, le PDG de l’entreprise, s’était engagé à ce que LedgerDans son communiqué, publié sur X, Ledger précise vouloir s'engagerPar ailleurs,notamment lors des connections aux portefeuilles de cryptos via des applications décentralisées. D’ici fin juin 2024, les clients ne pourront plus procéder à des signatures dites(blind-signing) contrairement à la signature claire (clear-signing) lors des connexions DeFi.Pour rappel, le hacker était parvenu à. Cette manoeuvre lui a permis de drainer les fonds des victimes utilisant des applications de finance décentralisée (DeFi).