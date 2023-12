L’historique Apple Store Infinite Loop ferme définitivement

Dans un mois c'est fini

Après de nombreuses années à servir nos clients dans nos magasins de la région de la baie, nous prévoyons de fermer notre magasin à Infinite Loop. Tous les membres de notre excellente équipe auront la possibilité de poursuivre leurs fonctions au sein d'Apple. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients dans notre centre d'accueil de l'Apple Park situé à proximité, mais aussi dans d'autres endroits, sur Apple.com, et sur l'application Apple Store.

Un Apple Store historique

IL1

IL6

Outre les produits de la marque, le magasin vendait également de nombreux souvenirs estampillés d'une pomme, comme des t-shirts, des bouteilles d'eau, des tasses et des cahiers.. Il reste à voir si celui-ci récupérera la collection. Je vous invite d’ailleurs à revoir la visite guidée de Didier cet été Avec lui, et à quatre jours d’un anniversaire épique, c'est. Le campus Infinite Loop a servi de siège social officiel de la firme de 1997 à 2017, après sa première ouverture en 1993. Le magasin de l'entreprise -situé quant à lui au 1 Infinite Loop- a ouvert ses portes au public le 13 mars 1993.A la base,Par conséquent, chacun des bâtiments avait un numéro à un seul chiffre correspondant à son emplacement. Les numéros étaient donnés dans le sens horaire et les employés se réfèrent souvent aux bâtiments par les appellations