Où en est la vidéo surveillance algorithmique des JO de Paris ?

Image de macrovector sur Freepik

Des JO sous haute surveillance !

anormaux

mouvements de foule suspects

les départs de feux

la présence d'une personne dans une zone interdite

Image paris2024.org

Quatre entreprises françaises

qui permettrait de signaler aux forces de l’ordre des comportements jugés. Il s'agira de déceler les, mais aussiou. Pour cela, le système va analyser les images captées par les caméras ou des drones.Dans l'avis d'attribution, on peut lire que les quatre lots attribués portent sur la fourniture d'une solution algorithmique, son installation et son démontage, la formation des acteurs de terrain ainsi qu'un accompagnement dans la mise en œuvre.Les marchés ont été attribués à(société parisienne),(basée dans le technopôle de Sophia-Antipolis près de Nice),(en Seine-Saint-Denis) et, spécialiste de l'analyse de données (dans les Hauts-de-Seine).Pour satisfaire la Cnil et le respect des personnes, le gouvernement s'est engagé à ce que. En effet, certaines inquiétudes avaient surgit notamment après les investigations menées par le site Disclose. D'après ce dernier, les forces de l'ordre ont acquis en 2015 un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance de la société israélienne Briefcam, cette dernière étant spécialisée dans le développement de logiciels destinés à la vidéosurveillance algorithmique.