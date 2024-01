Il fait de nouveau bon travailler chez Apple !

A nouveau plébiscitée par les salariés

La technologie a perdu une partie de son attrait par rapport à l'année dernière. C'est toujours une excellente industrie pour les demandeurs d'emploi, mais l'attirance s'est effacée dans une certaine mesure. Et les entreprises qui font leur retour sont partie de la vieille garde, donc cela suggère que nous retournons à un marché du travail plus équilibré

Un classement fait par les salariés

Il faut dire qu'en 2023, les tensions entre les salariés se sont estompées : fin de la crise AppleToo ou des difficultés de gestion du retour au travail après le Covid. De même,, contrairement à Meta, Google et Amazon.Dans le top 100 des meilleurs endroits où travailler, elle occupe donc la 39e place. La première est donnée à la société de conseil en gestion Bain & Company, suivie de Nvidia au deuxième rang. Au total, il y avait 31 entreprises de l'industrie technologique sur la liste de Glassdoor cette année, en baisse par rapport à 41 en 2023.Dans un communiqué à l'attention de, Daniel Zhao (Glassdor) a noté un changement de tendance, les employés recherchant désormais la sécurité de l'emploi, d'autant plus que le contexte est à la mise économique.Rappelons que pour déterminer sa liste,. Soit desde firmes comptant plus de 1 000 employés entre le 19 octobre 2021 et le 17 octobre 2022. Les gagnants ont été classés sur leur note globale de Glassdoor, obtenue à l'aide d'une échelle de 1 à 5 points (insatisfaisait à très satisfait).Précisons qu'elle organise chaque année, les, qui a récompensé les meilleurs endroits où travailler en 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, enet en Allemagne.