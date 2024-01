Internet par satellite : la formule Mobile de Starlink passe à 59 €/mois !

Un forfait mobile à partir de 59€ par mois

L'intérêt d'un abonnement starlink

, qui devient vraiment plus attractif. Starlink compte désormais trois forfaits mobiles : mobile régional à 59 euros par mois, mobile mondial à 230 euros par mois et priorité mobile - 50 Go à 287 euros par mois.Globalement, le forfait Mobile se destine(contrairement à l’offre Résidentielle Standard à 40€ par mois, qui est liée physiquement à une adresse déterminée et dont on ne peut changer). De là,: la version régionale valable sur un continent, la version mondiale pour le globe entier. La dernière se veut idéale pour les entreprises maritimes, les entreprises d'intervention d'urgence et les entreprises mobiles.. En effet, l'offre Starlink se compose de deux éléments : l'abonnement au service lui-même et le matériel. Mais elle a le mérite d’être simple et transparente. Pour recevoir l'internet par satellite, il faut donc le kit (à installer soi-même ou pas) qui se compose d'une petite antenne parabole, de câbles et d'un routeur Wi-Fi. Celui-ci coûte 450€ à l'achat (avec possibilité de location), le tout sans condition de durée.Destiné à tous les oubliés de la fibre notamment dans les zones blanches ou les nomades dans l'âme, il permet d'obtenir des débits souvent supérieurs à la 4G/5G (200Mbps en download et 20 à 30Mbps en Upload).Il s'agit donc d'une meilleure alternative au VDSL et autres modems cellulaires. De même,, il est même possible de jouer à des jeux en ligne, chose quasiment impossible en 4G.Les seuls défauts, outre un WiFi parfois chaotique, restent les éventuelles coupures, principalement liées aux problèmes d'obstruction. Sur un terrain dégagé, une fois l'antenne bien placée, l'ensemble s'est finalement montré d'une grande fiabilité, même par temps capricieux.