Apple Card, une succession dans la douleur !

Une succession dans la douleur

dans la recherche d'un nouveau partenaire, Goldman Sachs doit faire face à la pression des soumissionnaires pour réduire la valeur de sa participation afin de rendre le prix plus attractif

réduction potentielle des bénéfices

Petit rappel de l'histoire

Mais. D'aprèsUn des points de frictions repose sur le sort des données personnelles des utilisateurs de l'Apple Card. En effet, fidèle à ses principes, Apple ne vend ni ne partagent ces dernières, même pas avec Goldman Sachs. Or, cette condition a empêché la banque de développer un accord lucratif.En effet, Goldman Sachs assume seul les. Mais, pour augmenter leurs revenus, la firme californienne et la banque ont accordé des cartes à des clients ayant des cotes de crédit plus faibles ce qui entraine des provisions plus importantes. Dans un futur accord, il serait tout à fait possible que Cupertino ne doive prendre en charge une partie de ces provisions.. Actuellement, Apple assure ceux liés au marketing, Goldman Sachs de ceux liés services à la clientèle., comme Synchrony Financial, Citigroup et Capital One. A priori les discussions avec JPMorgan Chase n'auraient rien donné, au vue de laRappelons que Goldman Sachs cherchait depuis plusieurs mois un moyen de sortir de cet accord. En effet si la carte est un(Apple Savings aurait enregistré plus d'un milliard de dollars de dépôt sur les quatre premiers jours de son lancement), ce n’est pas vraiment le cas pour la banque d’affaires, qui n'a fait que perdre de l'argent dans l'histoire.Pour le moment,. En revanche, plusieurs candidats sont pressentis au poste : Discovery, AMEX, Barclays ou Synchrony.D'un point de vue US, les deux premiers semblent être mieux placés étant à la fois une banque et un réseau. Le troisième a déjà été un partenaire d'Apple, même si la relation a été un peu mouvementée. Enfin le dernier n'apparait pas en privilégié, de par sa relation client un peu trop compliquée pour Apple.