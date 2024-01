Pour ses trackers, Invoxia choisit le Français Mistral AI !

Une double alliance française !

Avec son modèle ouvert, Mistral AI a réussi à atteindre le niveau de qualité des leaders américains en un temps record

Quelles fonctions proposées par l'IA ?

Mais pour autant, il a gardé encore quelques nouveautés sous le coude, notamment de nouvelles fonctions reposant sur l'IA.Pour rappel, son dispositif va permettre d'interpréter les données de santé des chiens et chats pour faciliter la communication avec leurs propriétaires.D'après Eric Humbert, directeur scientifique Invoxia,. En pratique, l’API Mistral AI, qui a été dévoilée le 11 décembre, a été testée et intégrée en quelques semaines.Il faut dire que la start-up Mistral AI a étéet a annoncé le 10 décembre avoir levé quelque 385 millions d'euros, pour une valorisation qui atteint déjà presque 2 milliards d'euros !Précisons que le modèle Mixtral 8x7B, le plus évolué de la start-up, est un modèle ouvert MoE pour Mixture of Experts, un système distribuant les données à des réseaux neuronaux spécialisés, contrairement au Gemini de Google par exemple. Le modèle fonctionne en français, allemand, espagnol, italien et anglais. Il peut tourner en local sur un Mac M1.Avec son nouveau capteur Minitailz, l'IA est essentielle à chaque étape :pour extraire des mesures précises des paramètres cardio-respiratoires et évaluer l'activité de son porteur canin.. Enfin, une troisième IA générative va les traduire en résultats clairs et compréhensibles pour les propriétaires, assurant ainsi une compréhension facile de l'état de santé de l'animal., comme le montre la capture ci-dessous de mon gentil cobaye porteur d'un minitailz depuis deux semaines !. Pour les chats, il faudra attendre mars 2024. Le prix n'inclut pas l'abonnement, lequel est disponible à partir de 8,30€ / mois (abonnement 12 mois à 129€95 ou 24 mois à 199€95).