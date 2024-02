Apple est toujours la firme la plus admirée au monde !

La plus admirée au monde !

Apple dans le top 10 du Fortune 500 !

En effet, le célèbre top de Fortune vient d’être publié et. Une fois encore, la firme finit première du classement établi par le magazine, sur la base d'un sondage auprès de quelque 3 700 dirigeants, directeurs et analystes.Notons également une autre belle performance,Quelques changements sont intervenus cette année, avec, dont les puces sont largement utilisées par les nombreuses IA génératives naissant tous les jours. La firme a atteint son classement le plus élevé de tous les temps, se hissant à la dixième place. De leur côté,(n° 9) est revenu dans le top 10 pour la première fois en 14 ans, tandis que(célèbre laboratoire en charge des vaccins éponymes contre le COVID) grimpe à la place 37.Pour rappel, Cupertino fait aussi partie du FORTUNE Global 500, et ce, pour la 10e année consécutive, avec un. Il s'agit de la liste des plus grandes entreprises du monde par rapport à leur chiffre d'affaires, à l'exclusion d'autres mesures comme la capitalisation boursière ou la valeur comptable.Pour cette itération, Apple est le numéro huit de la liste. Elle perd donc une place par rapport à 2021 (7e) et deux places par rapport à 2020 (6e). Par ordre décroissant, les dix premiers sont :, Saudi Aramco, State Grid, Amazon, China National Petroleum, Sinopec Group, Exxon Mobile, Apple, Shell et UnitedHealth Group.