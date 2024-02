Facétieux, ce chercheur en sécurité vole pour plusieurs millions de matos à Apple

à la pomme

Un chercheur en sécurité...et en bons plans

Oh, regardez là-bas, une faille de sécurité !

Le chercheur en sécurité Noah Roskin-Frazee de ZeroClicks Lab a été récemment officiellement remercié et cité par Apple pour avoir mis en lumière des failles au sein des systèmes de Cupertino, notamment macOS Sonoma, qui ont ensuite été corrigées avec la mise à jour 14.2 du système. Mauvais timing,(aidé toutefois par un acolyte, également chercheur en sécurité) sous forme de produits, services et cartes cadeau.L'homme semble avoir trouvé une autre faille de sécurité, aux possibilités trop alléchantes pour être signalée à Apple sans tenter d'en tirer bénéfice. La faille touchait le backend d'Apple, plus précisémentLes deux chercheurs/apprentis voleurs ont réussi à réinitialiser le mot de passe d'un employé d'une société tierce ayant accès à l'outil d'Apple afin de(malin),. Il semblerait que la prudence, pourtant conseillée par les chercheurs en sécurité, n'ait pas été de mise puisqu'un des deux malandrins aurait utilisé l'astuce pour prolonger des contrats Apple Care lui appartenant (pas malin), ou liés à certains membres de sa famille.