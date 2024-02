Tim Cook promet des annonces sur l'IA, "un peu plus tard cette année"

Tim Cook, le roi du teasing

Au fur et à mesure que nous regardons vers l'avenir, nous continuerons à investir dans ces technologies et d'autres qui façonneront l'avenir. Cela inclut l'intelligence artificielle, un domaine où nous continuons à consacrer énormément de temps et d'efforts et nous sommes ravis de partager les détails de notre travail en cours dans ce segment, un peu plus tard cette année.

L’arrivée de l’IA générative !

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Mais évoquer ne veut pas forcément dire développer..., avec peut-être des annonces en cours d'année (demain au lancement du Vision Pro ? en juin, pendant la WWDC ou la présentation d' iOS 18 ?).qui. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.Elle prévoirait ainsiafin d'automatiser des tâches complexes, ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis. Cette fonctionnalité serait pressentie pour cette année, avec le prochain iOS.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images. A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.