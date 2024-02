Apple teste son IA générative (auprès d'un service en particulier !)

Un AppleCare boosté à l'IA

D’après nos confrères américains, la firme aurait donc lancé un. En effet,, qui générerait automatiquement des réponses à des questions techniques. Pour cela, il puiserait dans une énorme base de données interne de la firme.En pratique,Ils pourraient poser jusqu'à cinq questions de suivi par sujet. Pour le moment, le système ne reposerait pas entièrement sur l'IA. Ainsi, il y aurait toujours des conseillers, qui serviraient d'intermédiaires entre l'humain et la machine (à moins que cela ne soit uniquement pour tester le système).Enfin, le conseiller aurait la possibilité deafin d’améliorer le service pour ses collègues (ou, comme ce qui existe actuellement sur l’app / le site du SAV) et de mesurer la satisfaction client. A moyen terme, cela devrait permettre d’améliorer et surtout d’accélérer le traitement des problèmes.Si l'essai était concluant, Apple prévoirait de, et pourquoi pas l'étendre en dehors du SAV. Rappelons au passage que la firme a fermé son SAV en ligne sur les réseaux sociaux récemment, peut-être dans l'optique de travailler sur ce nouveau procédé...Lors de la présentation des derniers résultats trimestriels,. Relançant la machine à rumeurs, il a rappelé que la firme investissait énormément de temps et d'efforts dans l'IA, avec des annonces à venir enDe son côté, Mark Gurman s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA générative qui devrait. Cette nouvelle version de Siri , qui serait basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).Les programmes natifs ne seraient pas en reste, avec(pour générer automatiquement des listes de lecture), mais aussi pour(pour créer des résumés, créer des contenu...).Ce dernier pourrait être annonciateur d'une nouvelle plateforme ! Elle a également. De quoi booster ses équipes en interne !ne serait pas en reste avec la possible de créer des blocs de code automatiquement ou tester des applications. D’après Mark Gurman,Ildans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pourLes recherches via Spotlight recevraient une IA générative et la possibilité d'effectuer des tâches plus complexes. On pourrait aussi récupérer du coaching dans Santé et sur l'Apple Watch. iOS 18 prévoirait ainsiafin d'automatiser des tâches complexes, ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images. A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.