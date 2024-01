Des MacBook Air et iPad Pro M3 fin mars, mais est-ce vraiment utile ?

Des MacBook Air M3 et iPad Pro M3 fin mars

L'avis de Mac4Ever

En apparence,-une première depuis bien longtemps. A l'inverse, le MacBook Air a été plutôt gâté ces dernières années et cet enthousiasme pourrait laisser penser que la machine enregistre une forte demande.Pourtant, lors des derniers résultats financiers , la firme de Cupertino enregistrait une b, avec environ 10% de baisse en fin d'année -pas déconnant sans nouveau modèle.Les usines auraient déjà commencé à produire les premières machines, avec quelques nouveautés à la clef :D'après Gurman,en aluminium. Du code présent dans iOS 17.4 beta suggère également que l'iPad Pro aurait enfin une-enfin !: le design resterait identique, tout comme la connectique et l'écran, toujours disponible en deux tailles, malgré le possible flop de la version 15".. Avec des SSD anémiques, une quantité de RAM indigne du segment, Apple pousse le client à prendre des options à des tarifs délirants, et souvent hors budget pour un étudiant ou une flotte d'entreprise., surtout une fois équipé d'un stylet ou d'un clavier, mais sa logithèque reste encore en net retrait face au Mac, d'autant que les fonctions de bureau étendu et sa connectique limitée peine à réellement remplacer l'ordinateur. L'iPad sera donc cantonné à quelques niches d'utilisateurs, dont le cycle de renouvellement semble assez faible :