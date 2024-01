Quel pourrait être le prix d’entrée de gamme de l’iPad Pro OLED ?

Image @ Apple Hub

L'iPad Pro 2024, une vraie révolution ?

Et le prix ?

Une structure à deux couches ?

produit à pile unique

En effet,D'après Mark Gurman, les prochaines générations d'iPad Pro (mais aussi d'iPad Air) pourraient bien arriver vers la, coïncidant avec le lancement d'iPadOS 17.4.Ainsi,. Ils bénéficieraient d'une puce M3 et seraient accompagnés de nouveaux accessoires.Lepermettrait à l'iPad Pro de ressembler encore plus à un ordinateur portable avec un cadre plus robuste en aluminium. On pourrait imaginer un étui plus enveloppant et métallique, comme le proposent certains fournisseurs tiers. A cela s'ajouterait, qui serait la vraie troisième génération (merci d'oublier l'Apple Pencil USB-C).Aux dernières rumeurs, il est en effet question d'une refonte des iPad Pro (en 11 et 13 pouces), mais également de l'iPad Air (également en 11 et 13 pouces), sans compter l'iPad (qui pourrait aussi bénéficier des deux mêmes tailles) et l'iPad mini. Il reste à savoir ce qu'Apple proposera sur ces quatre modèles et pour quel prix...On découvre également un nouveau chiffre de 2 000 dollars pour le modèle de 13 pouces qui pourrait faire référence à une nouvelle capacité de stockage plus élevée. Ce n'est pas la première fois que la question se pose ces derniers mois.Les panneaux OLED des actuels iPad Pro sont connus sous le nom de, qui repose sur une couche électroluminescente. Mais aux dernières rumeurs, LG développerait un nouveau matériau (dit RDE) qui comporterait unequi superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait deMais l'OLED présente certains inconvénients, comme celui de consommer davantage ou de présenter une moindre résistance. D'ailleurs, LG aurait développé un processus de gravure et de découpe simultané pour atténuer les risques de casse. Enfin, cette technologie permettrait d'obtenir