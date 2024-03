Les ex-patrons de Twitter attaquent Elon Musk pour licenciement abusif !

Un licenciement abusif !

négligence grave

faute intentionnelle

aucun fait

Un comportement tyrannique ?

Elon Musk a décidé qu'il ne voulait pas payer les indemnités de licenciement des plaignants, il les a simplement licenciés sans raison, puis a inventé un faux motif

L'ancien patron de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, et deux autres directeurs, Vijaya Gadde et Sean Edgett, accusent le propriétaire du réseau socialDans le document déposé en justice, ils estiment que les lettres de licenciement ne mentionnaient. Même après un an de procédure, aucun élément probant n'aurait pu être trouvé à leur encontre.Ils dénoncent également, ou le comportement déplacé -despotique- d'Elon Musk. Lors du rachat,. Il avait particulièrement visé Vijaya Gadde, la juriste chargée des règlements et de la sécurité de la plateforme. Par la suite, il avait entamé une profonde réforme de Twitter, licenciant la grande majorité des salariés.! Ils lui réclament un peu plus depour compenser leurs préjudices. Une paille pour l'entrepreneur qui a racheté Twitter, désormais X, pour 44 milliards de dollars fin 2022.