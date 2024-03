Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, est mort...

Une vocation !

D'ailleurs, sa spécialité au lycée, c'est l'art ! Contre la volonté de ses parents, il refuse de faire des études supérieures et préfère quitter le circuit scolaire. Il trouve un travail comme illustrateur pour une agence de publicité. Mais il est toujours en retard, il ne s'habille pas comme les autres, il se marginalise. Bref, il démissionne et se retrouve au chômage, sans revenus...Puis il commence à dessiner dans des cafés et à envoyer des mangas à différents concours (Awawa World, Shōnen jump,...) mais en vain. Un jour, il est contacté Kazuhiko Torishima, le directeur de la maison d'édition Hakusensha, qui deviendra plus tard son rédacteur en chef. Ce dernier a flairé son talent.En 1981, il remporte au passage le prixdu meilleur manga shōnen.t. Vendu entre 250 et 300 millions d'exemplaires dans le monde entier, il s'agit d'un des mangas les plus vendus de tous les temps... Par la suite, il participe à plusieurs projets de jeux vidéo comme Dragon Quest, Chrono Trigger ou Blue Dragon.pour avoir passé un après midi ou des dizaines à regarder les épisodes, pour avoir lu tous les tomes (à la Fnac assis par terre), pour avoir parcouru les conventions à la recherche d‘une énième figurine, pour avoir dessiné Goku sur ses cours à la fac, pour avoir encré Tortue Géniale sur son corps, pour avoir popularisé le manga en France et j'en passe.... Sur X (ex-twitter), les posts se multiplient : d'Emmanuel Macron au très classique Musée Guimet des Arts Asiatiques, de l'inconnu au plus célèbre. Beaucoup y verront une autre page de leur enfance, de leur adolescence se tourner. Encore.