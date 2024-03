L'Intel Core i9-14900KS bat un nouveau record, mais à quel prix ?

L'Intel Core i9-14900KS atteint 6,2GHz dès la sortie de la boîte !

Une bête qu'il faut nourrir

de base

Intel coiffe sa gamme de processeurs Raptor Lake Refresh avec le Core i9-14900KS,(contre 6 GHz sur le 13900KS), et ce sans overclocking, dès la sortie de la boite. La performance brute reste remarquable, et la bête embarque 24 cœurs, 8 performant et 16 efficients, pour 32 threads et 36 Mo de Smart Cache.Attention toutefois,. Les fans des Mac avec un processeur Intel n'auront pas de regret, en effet, aucun Mac (à part le Mac Pro, mais ce dernier embarquait des Xeon) ne serait capable de l'accueillir sans en brider les capacités. En effet,(qui est déjà capable d'engloutir nettement plus lorsque les limites sont levées)Selon le fondeur, le Core i9-14900KS offre des performances exceptionnelles, que ce soit en jeu ou en production. Nos confrères de Tom's Hardware notent toutefois que(par rapport au 14900KLes fans de la marque peuvent s'offrir ce processeur pour 859,95 euros , ce qui implique une note plus que salée, surtout en ajoutant le système de refroidissement adéquat.(d'autres CPU se débrouillent très bien pour moins cher), y compris en analysant le graphique d'Intel.