La course à l'IA : un nouvel espoir pour relancer les ventes de PC ? Et Apple ?

Intel et Microsoft veulent de l'IA en local

L'ère des AI PC ?

Les NPU prennent du grade

Les annonces plus ou moins subtiles d'Apple et les rumeurs s'alignent pour indiquer queApple pourrait s'acoquiner avec Google pour intégrer Gemini au sein de ses systèmes, mais les bruits de couloir évoquent également le traitement en local. Cela permettrait de ne pas avoir à passer par un serveur afin de traiter les demandes (ce qui est majoritairement le cas actuellement), et collerait davantage à la sacro-sainte confidentialité des données mise en avant par Apple.Pour cela, il faudra donc que(une partie dédiée aux traitements des calculs liés à l'IA)(aïe). En effet, les IA génératives sont assez gourmandes en mémoire, et Apple planche sur le sujet, ,notamment en utilisant éventuellement le stockage des machines (aïe à nouveau pour certains appareils Apple).Mais Apple n'est pas seule à vouloir faire du traitement d'IA en local. En effet,(pour Neural Processing Unit)Selon Intel et Microsoft,(pour trillion operations per second). A titre d'exemple, les M3 disposent d'un Neural Engine offrant 18 TOPS, le Snapdragon X Elite de Qualcomm de 45 TOPS, les Meteor Lake d'Intel de 10 TOPS, et les AMD Ryzen 8040 et 7040 respectivement de 16 et 10 TOPS.En prenant comme mesure les dires d'Intel et Microsoft, seule la puce de Qualcomm serait éligible. Bien entendu, l'intérêt pour l'IA devrait pousser les constructeurs à proposer des puces de plus en plus capables sur ce point dans les années à venir.(ces unités peuvent également traiter des calculs d'IA).Il s'agit également, les fameux AI PC. D'ailleurs Microsoft définit un AI PC comme étant une machine disposant d'un NPU en sus des traditionnels CPU et GPU, de Copilot (l'IA de la firme) et d'une touche sur le clavier dédiée pour ce dernier.Si, comme le traitement des photos et vidéos, la reconnaissance d'objet et des personnes, la traduction en temps réel, l'OCR et bien d'autres,Les prochaines évolutions du système de Microsoft seront donc certainement axées également sur l'intégration de l'IA, dont le traitement sera accéléré par les NPU des nouvelles puces. NotonsNous avons donc hâte de voir ce que nous réserve la firme sur le sujet lors de la WWDC. Serons-nous emballés ou déçus par les annonces ? Réponse le 10 juin prochain !