Près de 20 milliards de dollars pour booster la production de puces d'Intel

une aide à 20 milliards de dollars pour les semi-conducteurs

Un investissement de 100 milliards

plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis sur cinq ans pour accroître la capacité de fabrication de puces des États-Unis et les capacités essentielles à la sécurité économique et nationale et à l'accélération des technologies émergentes, telles que l'IA

créer plus de 10 000 emplois directs et près de 20 000 emplois dans le secteur de la construction, et soutenir plus de 50 000 emplois indirects auprès des fournisseurs et des industries tierces

. En effet, dans le cadre du, Intel pourrait obtenir jusqu'àdu gouvernement et 11 milliards en prêts, selon un protocole d'accord préliminaire conclu avec le ministère du Commerce.Ce financement serait mis en œuvre pour faire avancer les projets de fabrication et de recherche et développement deen Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Oregon. A cela s'ajoutentaccordé par le Trésor américain (pouvant aller jusqu'à 25 % sur plus de 100 milliards de dollars d'investissements) et despouvant atteindreTout ceci fait suite à l’annonce d’un investissement deDans les faits, cela servira notamment àà Chandler, en Arizona, ainsi queà New Albany, dans l'Ohio. Enfin, cela permettra lade deux usines existantes à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, et l’extension de celle située à Hillsboro, dans l'Oregon.Selon le fondeur, ces investissements devraientBien évidemment, cette décision n'est pas neutre au regard du marché mondial., étant donné que la part de la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis est passée de 37 % en 1990 à 12 % en 2020, d'après l'Association de l'industrie des semi-conducteurs. Il s'agit aussi