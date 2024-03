Le compte développeur d'Epic Games à nouveau suspendu par Apple ?

Epic Games à nouveau suspendu ?

Nous avons récemment annoncé qu'Apple avait approuvé notre compte de développeur Epic Games Sweden AB. Nous avions l'intention d'utiliser ce compte pour proposer notre Epic Games Store et Fortnite aux iPhone en Europe grâce au Digital Markets Act (DMA).



À notre grande surprise, Apple vient de résilier ce compte et maintenant nous ne pouvons pas développer l'Epic Games Store pour iOS. Il s'agit d'une violation grave du DMA et montre qu'Apple n'a pas l'intention de permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS.

La violation flagrante par Epic Games de ses obligations contractuelles envers Apple a conduit les tribunaux à déterminer qu'Apple a le droit de résilier [le compte de] "tout ou partie des filiales, sociétés affiliées et/ou autres entités entièrement détenues par Epic Games sous le contrôle d'Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d'Apple". Au vu du comportement passé et continu d'Epic, Apple a choisi d'exercer ce droit.

Merci le DMA

Sur son site web, le célèbre développeur précise donc nous avons reçu notre compte de développeur Apple et nous commencerons bientôt à développer l'Epic Games Store sur iOS grâce à la nouvelle loi sur les marchés numériques. Nous prévoyons de lancer en 2024 [notre magasin]. Epic Games Sweden AB exploitera le mobile Epic Games Store et Fortnite en Europe. .

Enième rebondissement !. Dans un billet de blog doublé d'un post sur X (ex-Twitter), il dénonce une décision totalement arbitraire d'Apple... Forcément, cela risque de ralentir fortement sa nouvelle stratégie de lancement en Europe et de profiter de l' ouverture d'iOS au sideloading Le studio rappelle que le compte développeur appartenant à sa filiale suédoise avait pourtant été approuvé via le processus officiel d'Apple, avant que cette dernière ne se ravise.par rapport à ses dernières prises d'opinion sur une soit-disante mise en conformité d'Apple au DMA.Trois ans après son exclusion de l'App Store (pour avoir enfreint les CGU d'Apple);Mais cette situation est limitée, puisqu'elle ne concerne que l'Europe (pour une fois qu'on profite d'une exclusivité...).Le texte oblige Apple à autoriser les magasins tiers ! Le développeur peut donc revenir -tête haute, sans ravaler sa fierté et accepter les précédentes CGU de Cupertino. Il n'a qu'à créer son propre magasin, même s'il sera tout de même soumis à la commission restreinte.. Pour les magasins tiers, la commission va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.