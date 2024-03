Le nouvel Apple Store de Shangai pris d'assaut par des... retraités en mal de cadeaux

Des fans de tout âge !

Les petites dames sur la gauche !

UN MAGASIN À MI-CHEMIN ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Il faut dire que les premiers arrivés reçoivent le fameux sac contenant des petits cadeaux. C’est pourquoi les inconditionnels ne manquent pas cette occasion et se lèvent aux aurores pour être sûrs de recevoir leurs goodies.Mais cette fois-ci, à Shanghai, les premiers levés n'ont pas été les mêmes que d'habitude. En effet,Une dame d'un certain âge était même venue sur les conseils de ses, et on peut la voir repartir avec son tabouret dans une main, son sac en toile et des autocollants en édition limitée de l’autre, le tout sous les applaudissements des employés présents en grand nombre.De son côté, Tim Cook n’a pas manqué l’occasion de célébrer cette nouvelle ouverture sur le réseau social Weibo , avec de nombreuses publications. Il était accompagné pour l’occasion dei. Il est le 8ème Apple Store à ouvrir dans la grande ville chinoise (et le 48e dans tout le pays).En arrivant depuis une place bordée d’érables, on découvre. Une fois à l’intérieur, on retrouve les traditionnelles tables en bois sur les côtés, mais également un escalier pour accéder au niveau inférieur.Tout autour de cet espace réservé notamment aux sessions Today At Apple, d’imposants piliers en acier inoxydable brossé finissent de donner une impression de clarté à la particularité architecturale de ce site.