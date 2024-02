Reddit prépare son entrée en bourse (et va entrainer le ChatGPT de Google)

Une introduction en bourse très attendue !

RDDT

Je n’ai jamais été aussi enthousiaste pour l’avenir de Reddit que maintenant. Nous avons de nombreuses opportunités pour développer à la fois la plateforme et l’entreprise, via la publicité, la monétisation du commerce sur la plateforme et l’octroi de licences de données . (Steve Huffman, CEO de Reddit)

programme d’actions dirigées

utilisateurs et modérateurs qui ont contribué de manière significative aux programmes communautaires Reddit

L'opération de la dernière chance ?

La plateforme vient en effet dedétaillant ses comptes et objectifs auprès de la(SEC). Il s'agit en effet d'un préalable nécessaire pour cette opération, qui devrait intervenir début mars. La société, fondée il y a un peu moins de vingt ans, prévoit d’être identifiée sous l'acronymeNotons que cette IPO ne concerne pas que les investisseurs professionnels. En effet, la firme va également proposer aux utilisateurs les plus actifs / fidèles, un. D'après, la proposition d'achats d'actions s'effectuera sur la base de niveaux, d'abord lesSeront aussi concernés les utilisateurs ayant un score de karma d’au moins 2 000, et ceux ayant effectué au moins 5 000 actes de modération.Au dernier trimestre,. Mais cela ne suffit pas à monter une telle opération.Le dépôt d'hier soir a permis de révéler aussi certains chiffres, comme(+ 21 % par rapport à l’année précédente) mais aussi! En décembre 2021, la plateforme avait été évaluée à 10 milliards de dollars, elle avait d'ailleurs déposé un premier projet d'IPO qui avait été refusé.Notons que ce dépôt intervient quelques heures après l’annonce d’un. Ce contrat va permettre au second d'entraîner ses modèles de langage (LLM) d’IA générative sur les forums du second. Et notamment de booster Gemini , face à ChatGPT ou Sora ! Par un curieux hasard, notons que