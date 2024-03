L'Apple Pencil, bientôt compatible avec le Vision Pro ?

l'Apple Pencil, la nouvelle baguette magique du Vision Pro

Au doigt et à l’œil ? Mais pas seulement !

recueillir des informations sur les mouvements du contrôleur tels que les mouvements de balayage, les mouvements d'agitation, les mouvements d'écriture, les mouvements de dessin, les mouvements de secousse, les rotations

magique

un casque, un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur portable, une montre, un appareil avec un haut-parleur ou un autre appareil électronique

Apparemment, Cupertino aurait dépassé le stade du simple dépôt de dossier et. Ainsi l'Apple Pencil pourrait être utilisé avec des applications pour dessiner avec le Vision Pro, Pixelmator ou encore Freeform (cela tombe bien Cupertino serait aussi en train de transformer son application de tableau blanc).Aux dernières rumeurs C'est en effet ce qu'avancesur Weibo (on peut accorder un certain crédit à ce leaker qui avait -entre autres- prévu par le passé l' iPhone 14 jaune). Après plus de cinq ans sans mise à jour, Apple prévoirait un vrai rafraîchissement pour l'Apple Pencil, et ce, d'ici les prochains jours.En effet, le casque Vision Pro se contrôle au doigt et à l’œil et ne nécessite aucun outil pour cela. Mais Apple vient de publier un nouveau brevet (n° 20240012496 ) intituléDans ce dernier, Apple détaille comment fabriquer unVoilà qui devrait compenser le dernier Apple Pencil USB-C qui n'offre pas beaucoup d'intérêt (fonctions bridées et prix bien trop élevé) !En revanche,(voir le schéma ci-dessous), comme une sorte de marqueur, et ce, afin d’intégrer toutes les technologies indispensables au casque. Il pourrait ainsiIl pourrait être tenu comme un stylo ou une baguetteet serait compatible avec de nombreux produits Apple :Apple propose deux possibilités. Par exemple, si le stylet est utilisé avec une app de peinture virtuelle depuis le casque, l'utilisateur se voit en train de peindre, le casque peut alors afficher. Autre exemple, si le stylet est utilisé pour sculpter une statue,Apple prend soin malgré tout de préciser queet que d’autres contenus d'affichage générés par ordinateur sont envisageables. Qui est prêt à se prendre pour Harry Potter dans les ruines de Poudlard, afin d’affronter celui dont on ne doit pas dire le nom ? En effet, dans l'absolu, il serait possible d'avoir d’autres instruments d'écriture, volants, boutons, manettes, baguettes et/ou tout autre contenu virtuel approprié peuvent être superposés sur le Stylet.