Phil Schiller, retraité et défenseur de la vision de Steve Jobs

Un retraité actif

l'un des rares à porter encore le flambeau de la vision de Steve Jobs

qui fonctionnent ensemble de manière transparente et protègent la sécurité et la confidentialité des utilisateurs

Les derniers faits d'armes !

aucun scrupule à dire que l'objectif [d'Apple] sera toujours de faire de l'App Store l'endroit le plus sûr et le meilleur pour que les utilisateurs puissent obtenir des applications …/… Je pense que les utilisateurs – et l’ensemble de l’écosystème des développeurs – ont bénéficié du travail que nous avons effectué avec eux. Et nous allons continuer à le faire

Phil Schiller entendu pendant le procès contre Epic Games

Malgré sa retraite officieuse en 2020 et sa nomination au poste d’Apple Fellow,En effet, avec un écosystème de quelque 2 milliards d’appareils, il faut bien un homme d’expérience et de terrain.En effet, son ancien poste ded'Apple lui a permis d'acquérir une. Et selon certains proches, il n’aurait que trois passe-temps :… Il passerait d’ailleurs encoreAussi, Tim Cook aurait probablement tort de s’en priver et. Il n’hésite pas à déclarer publiquement n’avoirDans le procès contre Epic Games en 2021,. Celui-ci est intervenu sur le sujet à de nombreuses reprises, autant sur les réseaux sociaux que lors d’interviews plus classiques, arguant qu’Apple ne céderait jamais aux critiques des développeurs.En application du DMA, Apple a ainsi dû ouvrir son magasin en Europe, bon gré mal gré. Et justement, Phil Schiller a son mot à dire. En effet, il a d'ores et déjà averti que le DMA pourra conduire à des contenus répréhensibles que l'App Store a toujours cherché à empêcher et a déclaré qu'Apple essayait de minimiser les nouveaux risques de sécurité.