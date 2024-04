IA et tech durable au menu de Vivatech 2024

De l'IA avant tout

The Future is Now

Des invités de marque

. On notera au passage que le rayonnement international a emporté la version française du site, qui n'est disponible pour le moment qu'en anglais.Les thèmes forts seront donc(tout en abordant le développement et l'éthique), mais aussi(avec la tech durable et la résilience des entreprises du secteurs) et enfin laParmi les invités de prestige, on notera la présence de Bernard Arnault (LVMH), Linda Yaccarino, directrice générale de X (ex-Twitter),, Meredith Whittaker (présidente de Signal).Du côté de l'Europe, on comptera sur, commissaire européen au Marché intérieur, et Charles Michel, président du Conseil européen. Chaque année, Emmanuel Macron fait un petit tour au salon, mais sa présence n'a pas encore été confirmée pour cette édition 2024.Quoiqu'il en soit le salon se tiendra duet les organisateurs s'attendent à une affluence au moins égale à celle 2023, soit 150 000 visiteurs, venus rencontrer plus de 11 000 représentants de start-up et au moins 2 500 investisseurs., puisqu'il faudrait compter 475 euros pour 4 jours, si vous vous y prenez en avance (le prix bénéficie d'unepour la journée, après il repassera plein pot à 620 euros). Notons que les étudiants bénéficient d'un tarif réduit à 50 euros !