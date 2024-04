Tremblement de terre à Taïwan ! Quelles répercussions pour Apple ?

Une suspension de la production par mesure de sécurité

Des incidences incertaines sur les produits Apple ?

Pour rappel, il s'agit du phénomène le plus important depuis ces vingt-cinq dernières années. Depuis la firme a dépêché des experts pour examiner les chantiers en cours de constructions (toujours suspendus) mais également les autres sites afin deDans un bref communiqué , cette dernière a précisé quePour autant, on ne sait pas quand ou comment reprendra la production, ou encore l'impact sur les commandes de puces en cours.Précisons queet qu'une suspension de production pourrait ne pas être neutre pour les produits au catalogues ou ceux qui devraient sortir sous peu.A priori, certaines des puces -comme l'A17 Pro (gravée en 3 nm) de l' iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max- nécessitent des opérations 24 heures sur 24 et un environnement sous vide stable pendant plusieurs semaines.