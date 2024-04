Ce prototype d'AirPower charge une Apple Watch (mais ça chauffe !)

L'AirPower, abandonné avant même son lancement ?

Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir sera sans fil et nous nous engageons à poursuivre l’expérience.

Des prototypes dans la nature !

Pour rappel,: un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Mais le produit avait son lancement prévu pour 2018, et après un grand nombre de problèmes avec son développement, il avait été carrément annulé le 29 mars 2019.s :. Certains ont même réussi à modifier des prototypes afin de pouvoir les utiliser ! On peut ainsi découvrir la conception et les composants internes de l'appareil (dont les fameuses bobines de charge disposées sous toute la surface du tapis, qui auraient permis de charger par induction en posant un produit compatible n'importe où dessus).Apparemment, l'utilisateur Apple Demo sur X (ex-Twitter) a mis la main sur un modèle opérationnel (notez les 16 bobines).Apparemment cela fonctionne; mais il précise que-ce qui laisse entrevoir ces fameux problèmes de dissipation de chaleur qu'Apple n'a pas réussi à surmonter pour commercialiser son tapis !