Le traducteur de la SNCF dopé à l'IA est opérationnel pour les JO de Paris !

Une app pour montrer "une marque d'hospitalité" !

c'est une innovation qui va incarner ce que le groupe SNCF est capable de faire en termes de service d'hospitalité

Si nous trouvons un bagage abandonné, avec une étiquette démontrant qu’il appartient à une personne coréenne, japonaise ou brésilienne, l’annonce pourra être faite dans la langue

La maitrise des spécificités de la langue française !

mais on s'est rendu compte que dans certains cas, la traduction faisait des erreurs, donc ça ajoutait encore plus de stress

La SNCF vient de présenter officiellement TradSNCF, son outil de traduction instantanée.et sera l'arme fatale des agents d'accueil en gare d'ici les Jeux Olympiques. Pour le moment, elle a commencé à être déployée le 4 avril et a déjà été adoptée par 4 500 employés, avec pour objectif d'atteindre 50 000 d'entre eux d'ici les JO (ndlr : 26 juillet au 11 août).D'après Christophe Fanichet (Président de SNCF Voyageurs),Autre spécificité de l'appli : les annonces dans les gares ! En effet, il sera possible d'utiliser TradSNCF pour réaliser un message dans une langue particulière.Pour rappel,. Elle l'avait d'ailleurs présenté l'été denier. Le but était évidemment d'aider ses agents à communiquer avec les nombreux visiteurs et leset à mieux les orienter vers la billetterie ou l’appli SNCF Connect pour acheter un nouveau titre de transport (et là ça va être plus dur...)En pratique, il suffira d'énoncer sa phrase, et l'app la traduira immédiatement. Ce système n'est pas nouveau, et se trouve depuis quelques années avec l'app Google Traduction ou l'app Traduire. Mais ces dernières ne sont pas au fait de certaines subtilités parisiennes. Ainsi, pour les habitués des lignes 6 et 8, Google Trad avait tendance à transformer Daumesnil en domicile, suscitant quelques incompréhensions.! La voilà donc fin prête pour servir d'intermédiaire !