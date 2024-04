Augmentation du prix des offres de streaming : vers un retour en force du piratage ?

Une hausse globale des offres de streaming

Retour en force du piratage

Vous l'avez très certainement remarqué,(et, spoiler, c'est loin d'être terminé). Avec un contexte économique plutôt compliqué, de nombreux utilisateurs réfléchissent à deux fois avant de maintenir l'ensemble de leurs abonnements. Les plateformes justifient quant à elles ces différentes augmentations par la nécessité d'investir toujours plus afin de garantir un service de qualité et d'étoffer le catalogue.Dans le même temps, certains catalogues se sont vu retirer une partie de leur contenu afin que ce dernier intègre une offre dédiée (dont l'instigateur détient les droits de programmes auparavant disponibles sur une autre plateforme). Pour continuer d'en profiter, il faut alors souscrire un abonnement supplémentaire. De même, certaines offres,(comme Amazon récemment sur notre territoire ),(comme Disney+, ou l'abonnement premium est nécessaire pour la 4K et la diffusion en Dolby Vision).Enfin, certaines plateformes, comme Netflix et bientôt Disney+ . Certains utilisateurs faisaient en effet face aux différentes augmentations en seles abonnements les plus chers, permettant de diffuser simultanément sur plusieurs écrans, y compris si les utilisateurs ne font pas partie du même foyer. Cetteétant assimilée à des pertes sèches de revenus par les plateformes, ces dernières tentent actuellement de mettre fin à cette pratique, avec un certain succès.Face à ces nombreuses augmentations, et sans possibilité d'étendre leur budget à l'infini,Si tout le monde n'a pas l'âme d'un pirate, il semblerait bien que l'obtention de certains programmes issus des catalogues de streaming par un moyen détourné soit, elle aussi, en nette augmentation.Reste à savoir. En effet, si le piratage augmente, cela implique autant de revenus qui échapperont aux plateformes. Ces dernières seront alors certainement tentées de reporter ces pertes sur leurs abonnés en...augmentant les tarifs. L'équilibre sera difficile à trouver, et l'on sait que les solutions et dispositifs élaborés par les différents pays pour contrer le piratage ont souvent été autant de coûteux coups d'épée dans l'eau, à l'image du fiasco d'Hadopi chez nous.