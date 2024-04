Reprise des revendications syndicales chez Apple

Les Apple Stores, nouveaux eldorados syndicaux

D’après. En début de semaine, le(CWA) a déposé une pétition auprès duau nom des 104 employés de la boutique.Apple a bien tenté de se défendre en déclarant offriret une rémunérationEn réponse, le CWA a indiqué que la création d'un syndicat serait le meilleur moyen dequ'ils sont en droit d'attendre de leur employeur -. En plus des revendications classiques, le CWA a demandé à AppleMalgré tout, suite à cette pétition,. Ainsi, dans le Maryland, les négociations ont porté sur une augmentation de salaire de 10 %, la possibilité de recevoir des(pourboires) des clients et des modifications des politiques en matière d'heures supplémentaires et de congés.