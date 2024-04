Orange va lancer un nouveau boitier TV en France !

Orange : un. nouveau boitier TV en approche !

Android ou système maison ?

Le décodeur TV actuel

Orange a publié récemment une image illustrant un billet d'assistance afin d'aider les utilisateurs à activer des chaines sur les différentes boitiers proposés par l'opérateur. Petit problème,. En effet, ce petit boitier reprenant les codes du design des Livebox 6 et 7 avec une partie en tissu est d'ores et déjà proposé dans certains pays, dont la Pologne. Il se pourrait donc que ce nouveau boitier soit lancé sur notre territoire dans les jours ou semaines qui viennent afin de remplacer le modèle actuel datant tout de même de 2018.Si le boitier en lui-même devrait être exactement le même que celui proposé par Orange en Pologne depuis 2023 au sein de l'offre Funbox 10, le système sur lequel le décodeur tourne pourrait différer selon les contrées. En effet,L'arrivée de ce nouveau boitier pourrait également permettre de moderniser un peu l'offre d'Orange en France,permettant de rendre l'offre plus attractive face à la concurrence. Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour voir ce que réserve Orange France à ses abonnés.Pour rappel,(une connexion fibre est nécessaire pour ce dernier point), propose jusqu' à 300 heures d'enregistrement avec la possibilité d'en effectuer deux simultanément, jusqu'à 160 chaînes, du replay, une télécommande avec un bouton dédié pour l'assistant virtuel Alexa d'Amazon, plus de 15 000 films et séries à la demande, et plus de 200 jeux via le Pass Jeux Vidéo.