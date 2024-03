Une App Orange TV en approche sur Apple TV et Android TV

Comment s'inscrire au test en bêta ?

Orange avait tâté le terrain auprès de ses abonnés en leur demandant de répondre à un sondage sur la section Le Lab du site officiel en août dernier. Les clients ont dû répondre en masse qu'ils souhaitaient pouvoir disposer d'une App dédiée afin de profiter des services de la TV d'Orange sur d'autres périphériques puisquePour rappel, le servie Orange TV est actuellement disponible via les décodeurs TV de l'opérateur connectés à une Livebox, sur les smartphones et via lui navigateur, sur certains téléviseurs Samsung, et en Espagne via une App dédiée pour Apple TV (le test portera certainement sur un portage français de cette version).Pour faire partie du panel de testeurs,, soit une Apple TV, une TV connectée ou un boiter sous Android TV, ou un appareil Fire TV. Orange contactera par la suite les abonnés sélectionnés qui devront accepter une clause de confidentialité avant d'avoir accès à l'App.Les abonnés prenant part au test pourront alorsafin de faire remonter aux services d'Orange les éventuels bugs rencontrés ainsi que leurs souhaits quant aux possibilités de l'App.