Ça bouge du côté de Siri !

A quand un nouveau Siri ?

SIRI ENFIN BOOSTÉ À L'IA ?

Pour le moment, cette réorganisation a été confirmée par Apple à nos confrères américains. La firme a d'ailleurs précisé que, dont la majorité se trouvent déjà à Austin. Les employés ont d'ailleurs le choix entre suivre l'équipe ou se voir propose un autre rôle / une indemnité de départ !En effet, il est question depuis plusieurs semaines du développement d'une IA conversationnelle -répondant au petit nom de Ferret - qui pourrait bien booster Siri face à la concurrence des assistants classiques mais aussi de ChatGPT.Pour cela, Apple travaillerait d’arrache pieds sur l'IA (Ferret ?) et les grands modèles de langage. Ainsi, la prochaine génération d’iPhone bénéficierait d’un Siri plus à même de répondre aux questions des utilisateurs, notamment grâce à un microphone et à des algorithmes d'apprentissage automatique, voire s’appuyer sur un bot conversationnel.Si Apple garde la grande majorité de ses projets bien cachés, il est désormais officiel que la firme travaille dans le domaine de l’IA. Cet été, Tim Cook a confirmé les recherches en la matière, mais sans trop rien dévoiler. En octobre, Mark Gurman rapportait que Cupertino dépenserait à peu près, uniquement pour ses efforts en matière d'IA. De son côté, Ming-Chi Kuo estimait queet évoque une somme de plus deRappelons que la firme a également mis à jour ses pages de recherches d'emplois, ajoutant des dizaines d'offres. Elle recherche très spécifiquement un type de profils, des ingénieurs software ayant une connaissance de l'IA générative et des environnements de réalité mixte (on peut relancer la machine à spéculations).