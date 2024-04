Qu'attendre d'iOS 18 au niveau de l'IA ?

Des fonctions directement sur l'iPhone

Cela signifie qu'il n'y a pas de composant de traitement via le cloud dans le modèle de langage de l'entreprise

Siri boosté à l'IA (mais pas que)

la plus grande mise à jour de l'iPhone

améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

utilisera l'intelligence artificielle pour prédire et compléter des blocs de code

générer du code pour tester les applications

Un écran d'accueil personnalisable

Plans passe la seconde !

CustomRouteCreation

Nouvelles fonctions d'Accessibilité

Parole en direct

Live Speech

Adoption de la norme RCS (sous conditions)

Plus tard l'année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du RCS Universal Profile, la norme actuellement publiée par l'Association GSM. Nous pensons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela fonctionnera avec iMessage, qui continuera d'être la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple.

Certains verraient bien des fonds d'écrans dans Messages (comme sur WhatsApp)

Et Split View sur l'iPhone ? Pas trop limité avec la taille de l'écran ?

Justement, il se pourrait bien que la première série de fonctionnalités IA ne passent(cela voudrait-il dire qu'elle sont réservées aux iPhone 16, voire aux iPhone 16 Pro, mettant sur le carreau toutes les autres générations ? On ne l'espère pas !).Dans la FAQ de sa newsletter, Mark Gurman estime que ces dernières seront hébergées entièrement sur l'appareil.Apple offrira probablement certaines fonctionnalités d'IA basées sur le cloud qui pourrait utiliser Gemini de Google ou un autre. Apple aurait en effet eu des discussions avec des entreprises telles que Google, OpenAI ou encore Baidu en Chine au sujet de partenariats potentiels d'IA génératifs.Depuis plusieurs semaines, Mark Gurman est confiant et s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA, qui devrait. Cette nouvelle version de Siri pourrait être basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).Un bémol toutefois :. Mais le journaliste confirme que la firme a bien eu des discussions avec des entreprises telles que Google, OpenAI et Baidu au sujet de partenariats potentiels d'IA générative.Les programmes natifs ne seraient pas en reste, avec(pour générer automatiquement des listes de lecture), mais aussi pour(pour créer des résumés, créer des contenu...).Ce dernier pourrait être annonciateur d'une nouvelle plateforme ! Elle a également. De quoi booster ses équipes en interne !ne serait pas en reste avec la possibilité de créer des blocs de code automatiquement ou tester des applications. D’après Mark Gurman,Ildans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pourLesrecevraient une IA générative et la possibilité d'effectuer des tâches plus complexes. On pourrait aussi récupérer du coaching danset sur l'Apple Watch. Mais iOS 18 prévoirait ainsi d'intégrer de grands modèles de langage, et ce, afin d', ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis.Toujours d'après Mark Gurman,, même si on ne sait pas très bien ce que cela représente. L’arrivée des widgets et des modes de concentration avait été assez-voire complexe- impliquant de passer un temps certain à paramétrer son écran d’accueil en fonction de ses humeurs ou son agenda !. Encore faudrait-il qu’Apple rattrape son retard vis-à-vis des autres géants de la technologie,. Pour Mark Gurman, iOS 18 inclura donc une pléthore de fonctionnalités d'IA (mais lesquelles ?) pour aider à gérer sa vie quotidienne.Accusant un sérieux retard sur la concurrence,. En effet, on ne peut que choisir parmi les options proposées par Apple. .En effet, dans le code de l'application,. En dehors du nom, on ne dispose que d'une maigre information : cette fonctionnalité serait limitée aux États-Unis au lancement, comme d'habitude !Dans tous les cas, les chemins personnalisés permettraient de définir les routes spécifiques que l'on veut parcourir, histoire de faire un détour voulu et passer par un endroit particulier, ou encore pour emprunter des voies familières... Il s'agit d'une fonctionnalité très demandée depuis plusieurs années.En outre,. Disponible depuis watchOS 10, ces dernières intègrent de nombreuses indications sur les chemins à suivre, notamment lors de randonnées.On pourra ainsi être, tout ce qui peut rendre sa balade plus agréable et utile. On trouvera le nom, la distance à parcourir, la durée pour arriver, le gain en altitude, la difficulté et les photos fournies.. Apparemment, Cupertino serait prête à les étendre vers les iPhone, Mac et son casque Vision Pro.Cupertino travaillerait sur l'accessibilité dans iOS 18 et macOS 15, à commencer pour. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de. Les utilisateurs pourront créer celle de leur choix et de sélectionner sa fonction. Avec ce raccourci vocal adaptatif, on pourra basculer les fonctionnalités d'accessibilité existantes telles que VoiceOver, le contrôle vocal, le zoom, etc.Lors de leur création, les utilisateurs auront la possibilité de choisir un nom et une icône choisis parmi les vingts proposés. Une fois créée, on pourra ajouter les phrases de son choix.A titre d'exemple, rappelons que la presbytie se manifeste entre 40 et 50 ans et concerne près de 26 millions de Français concernés.Il s'agit d'une fonctionnalité existante (sur iOS : Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte), qui permet de choisir des tailles de police personnalisées pour des applications individuelles et de sélectionner leur taille de police préférée pour la lecture.Le Mac prend actuellement en charge les tailles de police personnalisées pour. Avec macOS 15, cette fonctionnalité étendra la prise en charge de cinq applications supplémentaires :. La fonctionnalité sera lancée via une mise à jour logicielle en 2024.Beaucoup y ont vu le résultat d'une grosse(qui ont considéré au début qu'iMessage devait être soumis au DMA ) mais aussi. Si personne n'a le fin mot de l'histoire, il est certain quedoivent quand même y être pour quelque chose !La norme RCS va apporter de: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Pour autant(pas question, dit Apple, de renoncer à la sécurité d'iMessage). L’adoption du RCS ne devrait impacter que les SMS envoyés et reçus vers / depuis un Android et existera séparément d'iMessage lorsqu'il sera disponible. Y aura-t-il une seule application qui prendra en charge les deux systèmes (comme les anciennes apps multiplateformes) ou deux applications différentes ?