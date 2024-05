Cette cuillère redonne du goût à vos plats sans sel !

Kirin : un ami qui vous veut du bien

Kirin Electric Salt Spoon

concentrer les molécules d'ions sodium sur la langue.

Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser ce produit. (Cause d'accidents, de mauvaise santé et de blessures)



• Personnes souffrant d'anomalies cardiaques telles qu'une maladie cardiaque

• Les personnes utilisant des équipements électromédicaux implantables tels que les fabricants de bases, des équipements électromédicaux de survie tels que des machines cœur-poumon et des équipements électromédicaux portables tels que des électrocardiographes et des perfusions.

• Personnes souffrant de maladies allergiques telles que les allergies aux métaux

• Personnes souffrant de troubles du nerf facial tels que la paralysie du nerf facial

• Personnes présentant des anomalies sanguines telles que des troubles de la coagulation ou l'hémophilie

• Personne subissant un traitement dentaire

• Mineurs de moins de 18 ans et personnes incapables d'exprimer leur volonté

• Personnes souffrant de blessures à la tête dues à des accidents de la route, etc.

• Personnes incapables de percevoir la douleur ou les sensations de température

• Les personnes qui ne peuvent pas tenir correctement les cuillères ou la vaisselle

• Personnes enceintes ou susceptibles de l'être

• Personnes qui se sont déjà senties mal à cause d'un équipement électrique similaire

Si la marque Kirin ne vous est pas inconnue, c'est que vous êtes certainement amateur de bières japonaises (et vous avez bien raison). Cette firme dont les bières sont parmi les plus appréciées au Japon, avec Asahi, Suntory (, vous avez la ref ?) et Sapporo, ne se contente pas de brasser des bières,C'est le cas de cette Electric Salt Spoon mise au point par le professeur Homei Miyashita de l'Université des sciences et technologies de Meiji.. La technologie employée active un léger courant électrique permettant deL'utilisation de l'appareil comporte toutefois, déconseillant l'usage de la cuillère pour certaines personnes (traduit à partir du document en japonais ) :L'appareil n'est pas encore prêt pour la distribution à grande échelle,(environ 116 euros au taux actuel). La firme compte bien proposer l'Electric Salt Spoon mondialement et estime pouvoir en vendre environ un million d'unités dans les 5 années à venir.