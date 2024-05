Comment Google va améliorer le son des visios à plusieurs dans la même pièce ?

Google Meet à plusieurs dans la même pièce

La fonction Audio Adaptatif à la rescousse

L'audio adaptatif dans Meet détectera automatiquement la présence de plusieurs ordinateurs portables dans la pièce et synchronisera les microphones et les haut-parleurs pour une expérience audio fluide. Cela permet aux équipes de créer des espaces de réunion ad hoc n'importe où avec uniquement leurs ordinateurs portables, où tout le monde peut être entendu clairement, sans l'inconvénient de se rassembler autour d'un seul ordinateur portable.



Plus important encore, l'audio adaptatif offre aux utilisateurs la possibilité de rejoindre des réunions lorsque les salles de réunion ne sont pas disponibles, que le matériel de la salle de réunion ne fonctionne pas ou, pour les petites organisations, lorsqu'il n'y a pas d'équipement de visioconférence dédié dans chaque salle. Cela donne également aux organisations la possibilité d'utiliser des espaces de réunion atypiques tels que des salons, des cafés et d'autres lieux impromptus.