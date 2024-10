Pas d’AirTag 2 avant l’année prochaine !

Pas d'AirTags 2 avant 2025 !

Je m'attends à ce qu'Apple lance plusieurs nouveaux appareils au cours du premier semestre 2025 :



- MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec une puce M4 (J613 et J615)

- iPhone SE remis à jour

- iPad Air 11 pouces et 13 pouces rafraîchis (J607 et J637)

- Nouveaux Magic Keyboards pour la gamme iPad Air mise à jour (R307 et R308)

- Un AirTag amélioré (B589).

Qu’attendre des AirTags 2 ?

Dans sa dernière, le journaliste maintient sa position :. Précédemment, il avait annoncé qu’Apple seraitLe nouveau modèle bénéficierait. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).De son côté, Ming-Chi Kuo s’était également penché sur la question l’année dernière ! Pour lui, la production de l'AirTag 2 avait été reportée du quatrième trimestre de 2024 à 2025 (sans plus de précision).Mais il semblait sûr d’une chose :l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Ainsi, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.