En roue libre, Elon Musk donne un million de dollars par jour à un électeur

Un million par jour

Des experts s’inquiètent de la légalité de cette initiative

Des enquêtes demandées par des officiels

profondément préoccupante

La roue de la Fortune

Les enjeux pour l’élection présidentielle

Elon Musk a donc annoncé qu’il distribuerait un million de dollars chaque jour aux électeurs inscrits dans les États clés jusqu’au jour de l’élection présidentielle américaine, le 5 novembre prochain.Les dons sont exclusivement réservés aux électeurs inscrits dans sept États décisifs : Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin et Caroline du Nord.L’initiative de Musk a bien sûr suscité des préoccupations juridiques.La loi fédérale américaine interdit de rémunérer les électeurs pour s’inscrire ou pour voter. Rick Hasen, professeur à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que l’offre de Musk s’apparentait à un achat de votes, une pratique strictement interdite.Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a appelé à une enquête sur les actions de Musk, déclarant que cette initiative étaitet méritait l’attention des forces de l’ordre.Il est effectivement en boucle sur ce sujet sur son réseau X depuis des jours.Cette initiative de Musk intervient à un moment crucial de la campagne présidentielle américaine, où Donald Trump et Kamala Harris se disputent la Maison-Blanche Les implications juridiques de ses actions pourraient avoir un impact significatif sur la suite de la campagne, alors que de nombreux observateurs appellent à plus de transparence et de rigueur dans le respect des lois électorales américaines.Pendant des années, une arnaque fréquente sur Twitter prenait la forme de faux tweets d’Elon Musk offrant des milliers d’euros à des internautes au hasard. De faux e-mails de Bill Gates promettant des sommes faramineuses circulent également depuis des années.Comment la comprenez-vous ?